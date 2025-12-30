Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

La organización obtenía la droga desde diferentes puntos de la provincia y la distribuia por Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Luego de más de seis meses de investigación, la Policía de Mendoza logró desarticular una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en el departamento de Tupungato, en el Valle de Uco. La banda se abastecía de estupefacientes en distintos puntos del Gran Mendoza y la Zona Este, desde donde trasladaba la droga para su posterior distribución en la zona.

La causa incluyó tareas de inteligencia, trabajo de campo y análisis criminal, lo que permitió identificar el funcionamiento del grupo y sus principales puntos de operación, localizados en los distritos de San José y Villa Bastías.

Con autorización de la Unidad Fiscal Federal Mendoza – Área de Litigio e Investigación de Casos Sencillos, se realizaron nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia: cinco en el Valle de Uco, tres en la denominada zona de la Triple Frontera del departamento de Maipú y uno en Palmira, departamento de San Martín. Como resultado de los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas en calidad de comunicadas y otra con prisión domiciliaria, todas vinculadas a la investigación.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron $16.414.600 en efectivo, 500 dólares estadounidenses, 296,4 gramos de cocaína en distintas presentaciones, cinco plantas de cannabis sativa, flores de marihuana, nueve teléfonos celulares, dos balanzas digitales y una máquina contadora de dinero. También se incautaron elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Fuente: Ministerio de Seguridad