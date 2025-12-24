Facebook X-twitter Youtube Instagram

¿Cenamos en el jardín o dentro de la casa? El pronóstico del tiempo para esta Noche Buena y Navidad

Todos los datos que necesitas saber para los festejos de esta noche.

Según indican los distintos servicios de meteorología, esta noche tendremos un cielo cubierto con una temperatura en el Valle de Uco cercana a los 22°C. Lo que anticipa una noche agradable. Se espera que durante la tarde se produzcan algunas precipitaciones.

Para mañana, tendremos una jornada un poco mas calurosa, con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 16°C y una máxima que llegará a los 30°C.

Ya con los datos que te pasamos, ahora te toca a vos decidir donde organizas tu festejo.

Pronóstico extendido 

Miércoles | 24-12-2025

Nubosidad variable con leve descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Jueves | 25-12-2025

Muy caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C

Viernes | 26-12-2025

Muy caluroso e inestable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Sábado | 27-12-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en Malargue.

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

 

Domingo | 28-12-2025

Muy caluroso e inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sector norte.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

