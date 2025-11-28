Cerezas de Valle de Uco: una “delicatessen” qué llega a distintos lugares del mundo

Actualmente hay unas 500 hectáreas de producción y es el departamento de Tupungato el que tiene la mayor cantidad.

La producción de cerezas durante este 2025, no escapa a la realidad del resto de la producción y a sufrido también los golpes de la economía. En Valle de Uco puntualmente hay una producción de unas 500 hectáreas, donde el departamento de Tupungato, es el que tiene la mayor cantidad de producción respecto a Tunuyán y San Carlos.

“La cereza no le escapa a la realidad que tiene el ajo u otra producción que practicamente no tuvo valor en el mercado, pero la diferencia está en que la cereza que se produce acá en Valle de Uco es una verdadera “delicatessen”, lo que hace que sea un producto caro y buscado”, afirmó Diego Aguilar, presidente de la Cámara de Cerezas de la provincia de Mendoza en comunicación con El Cuco Digital.

“Por esta razón, los precios de venta de esta temporada en algunos casos se mantuvieron igual que el año pasado e incluso intentaron seguir a la par de la inflación; el problema lo tuvimos y lo vimos en los costos de producción, eso sí tuvo un incremento y se nota en la rentabilidad“, comentó Diego Aguilar.

Además, detalló: “la mano de obra, energía, combustibles y fletes fue lo que más aumentó y esto te genera modificaciones en el número final. Sin embargo, la producción de la cereza es de calidad, lo que hace que el producto sea caro y buscado”.

Respecto a la producción actual, Aguilar dijo que: “ahora tenemos un total de 500 hectáreas de producción, donde Tupungato es el que tiene la mayor concentración. Para este año tenemos una merma mínima de producción respecto al año pasado debido a algunas situaciones climáticas”.

Cabe destacar que además afirmó que: “la producción que tenemos acá tiene como destino el mercado internacional, el mercado local y la industria”.

“Aproximadamente acá se producen unas 4500 toneladas por temporada, donde 1500 tienen como destino la exportación a Inglaterra, China y España. Estados Unidos, también, pero con muy poca cantidad respecto a los otros países”, concluyó Diego Aguilar.

Además de la provincia de Mendoza, las otras provincias que producen este producto de calidad son la zona de la Patagónia, Neuqúen, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.