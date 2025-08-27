Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 27, 2025

logo el cuco digital

Chagas: la provincia lanza una campaña destinada a fortalecer la lucha contra esta enfermedad

La vinchuca es el vector de esta enfermedad
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La campaña se desarrollara de forma intensiva entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre y busca obtener resultados sanitarios inmediatos como a largo plazo.

Con motivo de conmemorarse el Día Nacional de las Personas con Chagas, el Ministerio de Salud y Deportes de la Provincia anunció el lanzamiento de una ambiciosa campaña provincial de concientización y fortalecimiento integral. Esta iniciativa representa una acción muy importante para abordar de manera holística una problemática de salud pública.

El plan estratégico contempla el fortalecimiento de todos los departamentos de Mendoza mediante la provisión del equipamiento específico, la logística adecuada y una fuerte presencia territorial. El propósito central es reforzar de manera decisiva las acciones de vigilancia vectorial y el control activo de la vinchuca, principal vector de la enfermedad. Este despliegue busca llegar a cada rincón de Mendoza para mitigar el riesgo de contagio.

De manera innovadora, la campaña no se limitará a la transmisión vectorial, pues adoptará un enfoque integral que abarcará todas las vías de contagio, con un énfasis particular en la prevención de la transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Para eso se trabajará en forma articulada con todo el sistema de salud provincial, involucrando de manera sinérgica a los equipos de maternidad e infancia, diagnóstico, epidemiología y atención primaria.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se destacan cuatro pilares fundamentales: el fortalecimiento de la vigilancia con equipamiento de última milla, la concientización y la capacitación sobre transmisión vertical, dirigida a equipos de salud materno-infantil; la optimización de los circuitos de diagnóstico y seguimiento clínico mediante la red de laboratorios, y la ejecución de acciones de comunicación comunitaria para sensibilizar y visibilizar la problemática, derribando así estigmas.

La campaña está diseñada para desarrollarse de manera intensiva desde el último viernes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025. Este período no sólo busca impactar en indicadores sanitarios inmediatos, sino también sentar las bases para una política de Estado sostenible. La meta es dejar instaladas capacidades técnicas y operativas en el territorio para asegurar que la lucha contra el Chagas trascienda una mera campaña y se consolide como un programa permanente.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Sacrificarán al caballo Don Nelson: se trata de uno de los caballos más taquilleros del último tiempo

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Dos camiones de reconocidas empresas de la zona chocaron esta mañana en Tunuyán

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO