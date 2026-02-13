Chau motos con escapes ruidosos: en Tunuyán ya se secuestraron más de 65 motos y se multó a los conductores

Mauricio Pizarro de la Dirección de Tránsito y Prevención Ciudadana en comunicación con El Cuco Digital contó sobre los trabajos que se están realizando para disminuir la contaminación sonora en el departamento.

Tránsito Municipal de Tunuyán lleva adelante controles de rutina con puestos fijos y móviles en diferentes puntos del departamento, con el objetivo de controlar motocicletas que tengan escapes modificados, algo que genera una contaminación sonora molesta para la comunidad.

En ese contexto, durante el mes de enero y lo que va de febrero, ya se han secuestrado un total de 65 motos, las cuales presentan algún tipo de modificación en los escapes, algo que no está permitido a la hora de circular.

“Este trabajo que se está realizando, lo llevamos adelante desde el Tránsito Municipal y en algunas ocasiones en conjunto con la policía de Mendoza”, explicó Mauricio Pizarro, quien está al frente de la Dirección de Tránsito y Prevención Ciudadana.

Además, detallo que: “Los operativos se hacen todos los días en diferentes horarios en todo lo que es el casco céntrico del departamento y los distritos”.

“El objetivo de llevar adelante esta tarea es controlar y disminuir la contaminación sonora que provocan las motos que tienen escapes abiertos“, finalizó Pizarro.