Chile: el paso Cristo Redentor permanece habilitado con horario restringido para todo tipo de vehículos

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

Este lunes, el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares hasta las 22 horas.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional son las siguientes: Uspallata presenta 3 grados, Punta de Vacas 4 grados, Puente del Inca 8 grados y Las Cuevas 9 grados.

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche también se encuentra habilitado, con horario restringido de 9 a 18 horas.