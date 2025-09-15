Chile: el paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Las condiciones climáticas actuales permiten la circulación sin restricciones, aunque se recomienda precaución debido a las bajas temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional.

En Uspallata se reporta una temperatura de 2 grados, mientras que en Punta de Vacas el termómetro marca -5 grados. En Puente del Inca se registran -9 grados y en Las Cuevas, -10 grados.

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche permanece cerrado. Las autoridades informaron que su estado será evaluado durante la mañana para determinar si es posible habilitarlo en el transcurso del día.