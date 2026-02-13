Facebook X-twitter Youtube Instagram

Chile: el paso Pehuenche estará habilitado este viernes

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.  

En cuanto a las condiciones climáticas, en Uspallata la temperatura registrada es de 7 grados, mientras que en Punta de Vaca se ubica en 4 grados. En Puente del Inca la marca es de 0 grados y en Las Cuevas se registra un grado bajo cero.  

Por otra parte, el paso Pehuenche también permanece habilitado, aunque con horario restringido de 8 a 20 horas.

