Chile reabrirá sus fronteras para turistas vacunados desde octubre

Los argentinos podrán viajar al país vecino si cumplen con algunos requisitos. ¿Qué pasa con el aislamiento y qué seguro médico pide el gobierno?

El gobierno de Chile anunció este miércoles que reabrirá sus fronteras y permitirá a partir del 1° de octubre el ingreso de turistas extranjeros si están vacunados contra el Covid-19.Deberán hacer cinco días de aislamiento en el domicilio que declaren al presentar su pase de movilidad.

El gobierno trasandino hizo cambios de último momento al Plan Fronteras Protegidas y propició la reapertura progresiva de fronteras para turistas extranjeros vacunados. Además se sumó el funcionamiento de los aeropuertos de Iquique y Antofagasta, los cuales se sumarán al de Santiago.

La buena noticia para los argentinos con esquema completo de vacunación es que se podrá hacer turismo en Chile. El único requisito por ahora es cinco días de aislamiento en un domicilio declarado en el pase de movilidad (se tramita online). Caso contrario, la persona no podrá cruzar la cordillera.

Dentro de los otros requisitos para entrar a Chile, los extranjeros no residentes también deben contar con la declaración jurada de c19.cl, un test de PCR negativo de no más de 72 horas y un seguro médico de viaje con cobertura de US$ 30 mil.

Estos son los requisitos para el ingreso a nuestro país de chilenos, residentes y no residentes.



*Revisa todo el detalle de las modificaciones en https://t.co/lr2t743Z1I

El anuncio, encabezado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez; y el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, sumó otra clave: a partir de octubre se acabarán los hoteles de tránsito.

Vale recordar que, por ahora, el Paso Cristo Redentor está restringido al turismo. De mejorar la situación sanitaria se esperan mayores flexibilizaciones de cara al verano 2021-22.

REQUISITOS PARA TURISMO EN CHILE DESDE OCTUBRE

Vacunación completa contra el Covid-19 (vacunas validadas por Chile).

Declaración jurada / pase de movilidad. Se tramita online aquí: c19.cl

PCR negativo de no más de 72 horas.

Seguro médico de viaje (que tenga cobertura de 30.000 dólares).

TURISMO EN CHILE: ¿QUÉ PASARÁ CON EL AISLAMIENTO?

El primer avance de flexibilización para el 1 de octubre indica lo siguiente para turistas extranjeros o extranjeros no residentes:

Cinco días de aislamiento si se presenta el pase de movilidad.

de aislamiento si se presenta el pase de movilidad. Siete días de aislamiento sin el pase.

Subsec @pdazan



"Es importante que las personas que ingresen al país deben cumplir con estas medidas, realizar el autoreporte, como también respetar las medidas de autocuidado". pic.twitter.com/Pgj9rY3eaC — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 15, 2021

Deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado y de forma directa, sin pernoctar ni interactuar con otras personas.

En todos los casos, el gobierno trasandino hará un seguimiento por 14 días de los extranjeros.

