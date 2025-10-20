Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 20, 2025

octubre 20, 2025

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Ninguno de los conductores estaba alcolizado.

A las 21:30 horas, del sábado, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el personal de la Comisaría 20 de Tupungato intervino en un accidente vial ocurrido en la intersección de Ruta Provincial 86 y callejón Amín, en la localidad de Villa Bastías. El siniestro involucró a una motocicleta Keller 150 cc conducida por joven de 18 años, y a un automóvil Citroën C3, al mando de una persona de 29 años.

El hecho fue reportado mediante un llamado al 911, alertando sobre la colisión entre ambos vehículos. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el motociclista se encontraba tendido en la calzada. Fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Scaravelli, donde se le diagnosticó politraumatismo y una lesión grave en la pierna derecha.

Según las primeras declaraciones, el accidente se produjo cuando el Citroën C3, que estaba estacionado sobre el costado este de la calzada, intentó girar y colisionó con la motocicleta que circulaba en sentido norte-sur por calle La Gloria.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, arrojando resultados negativos (0,0 g/l). En el lugar intervino el Ayudante Fiscal, quien dio inicio a las actuaciones correspondientes.

