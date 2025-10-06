Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

octubre 6, 2025

Ciclista atropellado en ruta de Campo Los Andes: el conductor dijo que fue encandilado por otro vehículo

El hecho sucedió en la noche del sábado.

Personal de la Subjefatura Vial del Valle de Uco,  efectivos de la Comisaría 65 y Científica, trabajaron en un siniestro vial que tuvo lugar minutos antes de las 22 horas del día sábado sobre Ruta 92 a unos 600 metros de la capilla de Campo Los Andes.

Como consecuencia del hecho,  un hombre de 27 años, que se trasladaba en bicicleta, resultó herido y debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Scaravelli. Actualmente se recupera favorablemente y no corre riego de vida, según informaron a El Cuco Digital.

Según la información aportada, el ciclista fue atropellado por un auto  marca Volkswagen Gol Trend, que era conducido por un masculino de 19 años y que venía en compañía de dos mujeres de 19 y 17 años.

Según el conductor del rodado, declaró que producto de ser encandilado por otro auto  es que no observó al ciclista y lo terminó embistiendo. El personal actuante le realizó el dosaje de sangre y el resultado fue negativo.

Respecto al ciclista, el mismo fue trasladado al hospital Scaravelli, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente producto de una fractura de tobillo en su pierna izquierda.

