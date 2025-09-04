Facebook X-twitter Youtube Instagram

Ciclo Cultural de Danza con una agenda cargada: jueves y domingo en el Auditorio Municipal de Tunuyán

El Ciclo Cultural de Danza continúa sumando propuestas abiertas a todo público en el Auditorio Municipal. Con cada presentación, el espacio promueve la participación de artistas locales y refuerza el vínculo entre la comunidad y la actividad artística.

Este jueves y domingo se llevará a cabo una nueva edición del Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. La actividad organizada por el municipio contará con tres presentaciones. El día jueves a las 20 horas se presentarán las academias de Leticia Chapero y La Marka Timbal. Mientras que el domingo, en doble presentación, tendrá lugar a las 17 horas la Academia de Aeróbica y Danza de la Municipalidad de Tunuyán y el Proyecto Nova. Mientras que a las 20 horas del mismo día, actuará la Academia de Danzas Zafiro y Terpsícore.

“Estas instancias buscan visibilizar el trabajo de las agrupaciones locales y ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad”, señalaron desde la organización. Además, se remarca la importancia de mantener una programación cultural que incluya a distintas disciplinas artísticas.

Las jornadas arrancarán mañana jueves a las 20 horas y el día domingo, con presentación doble, las puertas del auditorio se abrirán a las 17 horas y a las 20 horas. Las entradas ya están disponibles y podés conseguirlas en las academias que participan del encuentro.

Fuente: prensa Tunuyán

