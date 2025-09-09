Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 9, 2025

logo el cuco digital

Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán: este domingo llegan dos nuevas funciones

FOTO: AUDITORIO JORGE RAÚL SILVANO
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Las entradas ya están disponibles y pueden conseguirse en las academias participantes.

El próximo domingo 14 de septiembre continúa el Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, con una nueva jornada dedicada al arte en movimiento. La propuesta organizada por el municipio contará con dos funciones abiertas al público, protagonizadas por academias y ballets locales que compartirán el fruto de su trabajo con la comunidad.

A las 17 horas se presentarán los ballets Antú Paggen y Flor Nacional, mientras que a las 20 horas será el turno de la Academia Skené y El Quebrachal, en una jornada que promete emoción, técnica y diversidad de estilos sobre el escenario.

El Ciclo Cultural de Danza continúa fortaleciendo el vínculo entre artistas y público, ofreciendo un espacio de encuentro donde la disciplina, la pasión y el talento local se celebran en cada función. Las entradas ya están disponibles y pueden conseguirse en las academias participantes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Durante tres días correrá viento zonda en Mendoza: el Valle de Uco entre las zonas afectadas

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

Atropelló y huyó: detienen al conductor que habría causado la muerte de un ciclista en San Carlos

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Un conocido comerciante de Tunuyán se encuentra en grave estado luego de sufrir una caída en bicicleta

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Rubén, un bohemio en la montaña del Valle de Uco

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO