Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán: este domingo llegan dos nuevas funciones

El próximo domingo 14 de septiembre continúa el Ciclo Cultural de Danza en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, con una nueva jornada dedicada al arte en movimiento. La propuesta organizada por el municipio contará con dos funciones abiertas al público, protagonizadas por academias y ballets locales que compartirán el fruto de su trabajo con la comunidad.

A las 17 horas se presentarán los ballets Antú Paggen y Flor Nacional, mientras que a las 20 horas será el turno de la Academia Skené y El Quebrachal, en una jornada que promete emoción, técnica y diversidad de estilos sobre el escenario.

El Ciclo Cultural de Danza continúa fortaleciendo el vínculo entre artistas y público, ofreciendo un espacio de encuentro donde la disciplina, la pasión y el talento local se celebran en cada función. Las entradas ya están disponibles y pueden conseguirse en las academias participantes.