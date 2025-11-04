Ciclo Cultural de Danza en Tunuyán: llega un domingo con doble función

Las entradas están disponibles con los profesores de cada academia participante.

El próximo domingo 09 de noviembre continúa el Ciclo Cultural de Danzas en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, con una nueva jornada destinada al arte en movimiento. La propuesta organizada por el municipio, contará con dos funciones, protagonizadas por academias y ballets locales que compartirán con el público sus aprendizajes, habilidades y destrezas.

A las 16;30 horas se presentarán Academia La Coruña y el Grupo Coreográfico de la Municipalidad de Tunuyán, mientras que a las 20:30 horas será el turno de la Compañía Tantanakuy, como así también de las academias Leyenda Urbana y Nurham. La jornada promete ser una muestra de emoción, técnica y diversos estilos sobre el mismo escenario.