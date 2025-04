Científicos reviven al lobo de “Juego de Tronos” extinto hace más de 13.000 años

Por medio de la recuperación de ADN se logró la “desextincion” de este animal extinto hace miles de años.

Durante más de una década, los científicos han perseguido la idea de revivir especies extintas, un proceso a veces llamado “desextinción”. Ahora, una empresa llamada Colossal Biosciences parece haberlo logrado, o algo parecido, con el lobo terrible, una especie gigante extinta que se hizo famosa gracias a la serie de televisión Game of Thrones.

En 2021, un equipo independiente de científicos logró recuperar ADN de fósiles de lobos gigantes (o terribles), extintos hace unos 13.000 años. Con el descubrimiento de ADN adicional, los investigadores de Colossal han editado 20 genes de lobos grises para dotar a los animales de características clave de los lobos gigantes. Posteriormente, crearon embriones a partir de las células editadas de lobo gris, los implantaron en madres sustitutas y esperaron a que dieran a luz.

El resultado son tres lobos sanos: dos machos de 6 meses y una hembra de 2 meses, llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, que tienen algunos rasgos de los lobos gigantes.

Son grandes, por ejemplo, y tienen un pelaje denso y pálido que no se encuentra en los lobos grises. Colossal, valorada en 10 mil millones de dólares en enero, mantiene a los lobos en una instalación privada en un lugar no revelado del norte de Estados Unidos.

Beth Shapiro, directora científica de Colossal, describió a los cachorros de lobo como el primer caso exitoso de desextinción. “Estamos creando copias funcionales de algo que solía estar vivo”, declaró en una entrevista.

Los animales permanecerán en cautiverio. Pero la tecnología que la compañía ha desarrollado podría ayudar a conservar especies que aún no se han extinguido, como el lobo rojo, en peligro crítico de extinción, cuya población se limita principalmente a Carolina del Norte.

En 2022, se descubrieron híbridos de lobo rojo y coyote en Texas y Luisiana. El lunes, Colossal también anunció la producción de cuatro clones a partir de estos híbridos. Hipotéticamente, la introducción de estos clones en Carolina del Norte podría mejorar la diversidad genética de la población de lobo rojo de la zona y ayudar a la especie a evitar la extinción.

A lo largo de los años, los científicos han propuesto diversas maneras de revivir una especie extinta. Supongamos, por ejemplo, que recuperan una célula intacta del cadáver congelado de un mamut lanudo. Quizás la célula podría descongelarse y utilizarse para crear un clon de mamut.

Los emprendedores y científicos que fundaron Colossal en 2021 tomaron un camino diferente. Analizarían ADN antiguo para identificar las mutaciones clave que diferenciaban a las especies extintas de sus parientes vivos. Posteriormente, los investigadores modificarían el ADN de un pariente vivo y utilizarían esos genes para producir animales viables. Los animales revividos no serían genéticamente idénticos a las especies extintas, pero sí lo serían en aspectos cruciales.

Colossal inició experimentos de gran repercusión con mamuts lanudos y el dodo, un ave no voladora extinta hace tres siglos. Entonces surgieron los desafíos.

En primer lugar, si bien es relativamente fácil realizar una sola edición en el ADN de un animal, los científicos esperaban realizar docenas de ediciones. Además, estaba la cuestión de producir animales a partir del ADN editado. Los investigadores de Colossal imaginaron el desarrollo de fetos de mamut en madres sustitutas de elefantes asiáticos, pero nadie había realizado jamás la fertilización in vitro con elefantes. Para resucitar un dodo, tendrían que manipular de alguna manera un embrión de ave modificado para introducirlo en un óvulo de cáscara dura.

En 2023, el equipo Colossal comenzó a centrarse en los lobos gigantes como una especie potencialmente más fácil de lograr. Los lobos gigantes están emparentados con los perros, por lo que los científicos podrían aprovechar años de investigación sobre la clonación de perros y la implantación de embriones caninos.

“Hemos trabajado mucho con perros, porque a la gente le encanta el lobo gris doméstico favorito de todos”, dijo el Dr. Shapiro.

Shapiro, quien se unió a Colossal en 2024, formó parte del equipo que recuperó por primera vez ADN de lobo huargo de fósiles en 2021. Sin embargo, ese trabajo solo recuperó rastros de material genético. En Colossal, ella y sus colegas decidieron buscar más ADN de lobo huargo con la esperanza de comprender mejor la biología de la especie extinta y, quizás, revivir al animal.

“Fue la forma más sencilla de obtener un resultado predecible”, dijo Shapiro.

El equipo revisó los fósiles de lobos gigantes con nuevos métodos para aislar el ADN. Esta vez, dieron en el clavo: descubrieron una gran cantidad de material genético en dos fósiles: un diente de 13.000 años de antigüedad hallado en Ohio y un cráneo de 72.000 años de antigüedad hallado en Idaho. Los genomas de los lobos gigantes permitieron a Shapiro y a sus colegas reconstruir la historia de estos animales con mayor detalle.

Los lobos gigantes resultaron pertenecer al mismo linaje que dio origen a los lobos, chacales y licaones africanos actuales. El lobo gigante se separó de la rama principal hace unos 4,5 millones de años. Posteriormente, hace unos 2,6 millones de años, se cruzaron con otras especies, incluyendo los ancestros de los lobos grises y coyotes actuales.

Los lobos gigantes dominaron el sur de Canadá y Estados Unidos, según Julie Meachen, paleontóloga de la Universidad de Des Moines que trabajó en el proyecto de ADN antiguo. Y superaron a los lobos grises, siendo un 25% más grandes y con dientes y mandíbulas enormes. Cazaban caballos, bisontes y posiblemente mamuts. Cuando muchas de estas especies de presa se extinguieron, probablemente en parte debido a la caza humana, el lobo gigante pudo haber estado condenado a la extinción, y el lobo gris se extendió desde el norte de Canadá y Alaska para llenar el vacío ecológico.

Meachen y sus colegas descubrieron que los lobos gigantes y los lobos grises son genéticamente idénticos en más del 99%. Ochenta genes eran radicalmente distintos; se sabe que algunos influyen en el tamaño de los perros y lobos actuales, lo que sugiere que fueron responsables del gran tamaño de los lobos gigantes.

Más sorprendente fue el descubrimiento de que los lobos gigantes portaban genes para un pelaje claro, y que el pelo probablemente era grueso y denso. La Dra. Shapiro y sus colegas están preparando un artículo que describe estos resultados.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH