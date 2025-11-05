Cientos de vecinos del Valle de Uco viajan a Mendoza para vivir una experiencia espiritual única

Luego del primer encuentro multitudinario de testigos de Jehová, el Aconcagua Arena de la ciudad de Mendoza se prepara para su segunda edición

Por tercer año consecutivo, los testigos de Jehová de Mendoza realizan su convención anual en el estadio Aconcagua Arena del parque Gral. San Martín. La propuesta de este año lleva el lema “Adoración pura”, un tema que sigue despertando interés entre personas que reflexionan sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad. Miles de asistentes de distintos puntos de la provincia viajan a la ciudad para estar presentes en la convocatoria.

¿Qué se espera en la convención del 2025?

Durante la jornada los asistentes disfrutarán de un moderno sistema audiovisual, con cámaras de alta definición, pantallas gigantes y un sonido profesional de última generación, que asegurará una experiencia envolvente para el público. Esto sirve como preludio para la presentación del segundo y tercer episodio de la serie Las buenas noticias según Jesús, una producción audiovisual de 18 episodios que narra la vida y el ministerio de Jesucristo basándose únicamente en los relatos de los evangelios.

El primer fin de semana de la convención cerró con más de siete mil asistentes el domingo, dejando una impresión profunda en todos los presentes. Los asistentes reflexionaron sobre el significado de la adoración verdadera y cómo este enfoque puede influir positivamente en distintos aspectos de la vida cotidiana. Para la segunda edición, se espera una participación aún más diversa, con representantes del Valle de Uco, San Rafael y General Alvear, lo que refuerza el alcance regional del evento.

El programa, de tres días, es gratuito y está abierto a toda la comunidad. Se lleva a cabo en el estadio cubierto Aconcagua Arena del parque Gral. San Martín, en Mendoza, comenzando el viernes 7 y concluyendo el domingo 9 de noviembre. Durante las tres semanas previas al evento, los testigos de Jehová participaron en una intensa campaña para invitar a las personas casa por casa.

Contenido del programa

El evento incluirá videos, discursos y entrevistas basadas en la Biblia que abordarán temas como:

• ¿Qué es la adoración pura?

• ¿Quién es realmente el gobernante del mundo?

• ¿Sabe en qué se basan sus creencias?

El sábado se celebra el bautismo, un momento destacado del segundo día.

“Nos alegra poder llevar a cabo una nueva edición de este programa en estas excelentes instalaciones, en colaboración con las autoridades locales”, comentó Guillermo Guerra, portavoz de los testigos de Jehová. “Es una buena oportunidad para brindar claridad a muchas personas que buscan una esperanza. Permite reflexionar sobre cómo afrontar mejor los desafíos de la vida diaria y encontrar un poco más de estabilidad y ánimo. Disfrutar de otra entrega de Las buenas noticias según Jesús sin duda es inspirador”.

Para más información sobre esta convención y para ubicar la más cercana, se puede visitar jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.