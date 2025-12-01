Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital

Cientos de vecinos se movilizaron ayer domingo contra el proyecto San Jorge en el departamento de Tunuyán

Foto gentileza FACT Noticias
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Vecinos de la Asamblea del Agua marcharon ayer por las calles del departamento  para sumarse a las acciones en  contra del proyecto San Jorge.

Bajo el lema “El agua de Mendoza, no se negocia” los vecinos caminaron por la avenida principal expresando su rechazo a los sucedido la semana pasada en la Cámara de Diputados, que aprobó el mega proyecto minero San Jorge.  

Foto Gentileza FACT Noticias

Durante la marcha se invitó al resto de los vecinos a participar de un ruidazo el próximo martes en la plaza departamental. Así mismo, invitaron a un acampe que se realizará en el puente del rio junto con un festival de música en el puente del río Tunuyán, los días 6,7 y 8 de diciembre.  

Cabe destacar, que la Cámara de Senadores tratará el proyecto minero el próximo 9 de diciembre, y se anticipa la posibilidad de que existan distintas protestas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO