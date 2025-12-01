Cientos de vecinos se movilizaron ayer domingo contra el proyecto San Jorge en el departamento de Tunuyán

Vecinos de la Asamblea del Agua marcharon ayer por las calles del departamento para sumarse a las acciones en contra del proyecto San Jorge.

Bajo el lema “El agua de Mendoza, no se negocia” los vecinos caminaron por la avenida principal expresando su rechazo a los sucedido la semana pasada en la Cámara de Diputados, que aprobó el mega proyecto minero San Jorge.

Foto Gentileza FACT Noticias

Durante la marcha se invitó al resto de los vecinos a participar de un ruidazo el próximo martes en la plaza departamental. Así mismo, invitaron a un acampe que se realizará en el puente del rio junto con un festival de música en el puente del río Tunuyán, los días 6,7 y 8 de diciembre.

Cabe destacar, que la Cámara de Senadores tratará el proyecto minero el próximo 9 de diciembre, y se anticipa la posibilidad de que existan distintas protestas.