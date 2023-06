Cierre de Frente Electorales Nacionales: aseguran que el Frente de Todos cambiará su nombre

Eduardo López Wesselhoefft, apoderado del Frente de Todos, aseguró que la coalición oficialista se presentará con otro nombre en las elecciones 2023. A pesar del cambio de denominación, mantendrá los colores que representan a ese espacio político.

“El nombre no va a ser Frente de Todos pero francamente todavía no sabemos. Circula ‘Unidad Renovadora’ pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde”, aseguró López Wesselhoefft.

“Lo define el grupo que está liderando las negociaciones con otros sectores y otros partidos de provincia. Cristina tiene gran incidencia, tiene peso”, dijo el apoderado en Radio Splendid y se y se explayó: “El nombre Unidad Renovadora mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo. Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político”.

Sobre los colores que identifican hoy al oficialismo aseguró que “van a ser los mismos tres que no han acompañado desde 2011. Azul Pantone, otro azul un poco más claro y el amarillo, que es por los soles que generalmente ponemos en los logos”.

Fuente: Página 12