Cierre del Paso Internacional Cristo Redentor este miércoles

Así lo comunicaron las autoridades de alta montaña.

Este miércoles el paso Cristo Redentor se encuentra cerrado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Actualmente Vialidad se encuentra trabajando en el puente del río Mendoza a la altura de Punta de Vacas debido a que se encuentra dañado como consecuencia de un accidente y no garantiza condiciones segura de transitabilidad hasta concluir los trabajos.

Se recomienda a la comunidad consultar el estado del paso a través de los sitios oficiales.