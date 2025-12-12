Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cierre temporal del edificio central de la Municipalidad de San Carlos por desperfectos eléctricos

La información fue emitida mediante un comunicado oficial.

La Municipalidad de San Carlos informó que este viernes 12 de diciembre el edificio central permanecerá cerrado debido a desperfectos imprevistos en los tableros eléctricos. La medida fue comunicada oficialmente por la gestión de Alejandro Morillas, que pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de los vecinos.

A pesar del cierre, se garantizó la atención normal en las delegaciones y en los servicios públicos. 

