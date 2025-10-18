Cinco jóvenes del Valle de Uco al Seleccionado Nacional: el impulso de Carola Arrué desde el hockey social

Por Antonella Escobar.

Este mes de octubre, cinco jóvenes del Valle de Uco fueron elegidos para integrar el Seleccionado Nacional Argentino de Hockey. El proceso de selección contó con el acompañamiento de Carola Arrué, directora técnica del Seleccionado mendocino y fundadora del Club Lobas Hockey Social Tunuyán , quien ha estado apoyando activamente a los jugadores.

Carola comenzó a entrenar a los 10 años, pero debió abandonar la disciplina por motivos económicos. Quince años después, retomó el hockey costeando sus propios gastos. Tras participar en encuentros deportivos, capacitaciones y completar la carrera de Educación Física, fundó el Club Lobas, que lleva ocho años en actividad. “Sigo siendo DT y preparadora física. Fui convocada como jugadora, donde encontré no solo un estilo de vida, sino también una gran familia”, expresó en diálogo con El Cuco Digital.

Su trayectoria incluye experiencias en clubes de Ushuaia como Hockey Camioneros, Las Águilas y Ñires. “Estuve poco tiempo, pero me cargué de energía y aprendizaje”, comentó. Actualmente, dirige el Seleccionado mendocino sub 16 Caballeros y continúa desarrollando semilleros en su club.

De cara al próximo torneo internacional, donde competirán con seleccionados sociales de Paraguay, Uruguay y Brasil, Carola manifestó que “las expectativas son hacer ruido y que el Hockey Social siga creciendo”.

La convocatoria de los jóvenes se dio tras el Nacional de Hockey Social de inferiores en Alta Gracia, Córdoba, donde Carola fue DT del equipo mendocino que obtuvo el primer puesto junto a Nerea Fernández y Diego Amado. “En ese podio me propusieron ser DT y dije que sí”, recordó.

Para formar el equipo, recorrió ligas, evaluó edades y compromiso, y dialogó con familias sobre los gastos. “Me gusta hacer rifas, bingos, lo que sea para que nadie pierda la oportunidad”, afirmó. Su objetivo fue claro desde el inicio: salir campeones y que los chicos vivieran la emoción de una final.

“Busqué respeto por el plantel, que se conocieran y fueran amigos en la cancha. Lo demás se pule”, explicó. Hoy participa en las ligas de San Carlos, Tunuyán y Mendoza, promoviendo el hockey como herramienta de inclusión. “Un niño más en la cancha es un niño menos en la calle”, destacó.

Finalmente, pidió apoyo para los cinco jóvenes convocados: Thiago Suárez (San Carlos), Bruno Furiasse y Julián Rodríguez (Tunuyán), Laureano Bravo y Benjamín Gómez (Tupungato). Sus familias organizan rifas para costear el viaje previsto para el 14 de noviembre. “Un número es un montón. No queda nada”, concluyó.