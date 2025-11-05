Cinco tunuyaninos representarán a Mendoza en el Festival Nacional de Malambo

El arte tunuyanino vuelve a destacarse más allá de sus límites. Este domingo 2 de noviembre se llevó a cabo, en el Teatro Independencia de Mendoza, la instancia provincial del Pre-Laborde 2025. En esta competencia se seleccionaron los artistas que representarán a Mendoza en el Festival Nacional del Malambo de Laborde, uno de los encuentros más reconocidos del folclore argentino.

En esta edición, cinco de los artistas seleccionados para representar a Mendoza en el Festival Nacional del Malambo son de Tunuyán. Este reconocimiento destaca el crecimiento, la dedicación y el talento que se cultiva en el departamento, consolidando su presencia en el ámbito del folclore provincial y nacional. Cada uno de los representantes tunuyaninos llevará al escenario de Laborde el arte, la identidad y la pasión de nuestra cultura. Ellos son:

Categoría Paisana: Julieta Monasterio

Categoría Malambo Juvenil Especial: Bautista “Tute” Berrios

Categoría Contrapunto: Darío Rodríguez Coronel

Categoría Dúo Vocal: Julieta Monasterio y Facundo Carmona

Categoría Infantil: Ángelo Méndez

El certamen contó con la presencia de un jurado de primer nivel, integrado por Pablo “Chicharra” Lemos, Florencia Buffet y Sergio “Colo” Zalazar en las categorías de danza y malambo, y por Gabriela Fernández y Pablo Budini en música y canto.

Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tunuyán destacaron la importancia de acompañar estos procesos de formación y de brindar espacios para que los artistas locales sigan creciendo y representando con orgullo al departamento.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán