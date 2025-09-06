Ciudadanos a participar: la democracia no es solo quejarse 

Por Juan Jofre

El 26 de octubre hay elecciones en nuestra provincia y a pedido de bastante gente (no me animo a decir mucha), vuelvo a escribir la columna política en mi querido diario El Cuco.

No leerán acá agravios ni polémicas. Si eso andas buscando, te ahorro tiempo. No continúes leyendo.

Como lo hice en otras columnas y haré en las que vienen, intentaré ayudar a clarificar, o a pensar, o movilizar, pero siempre respetando a quienes deciden participar activamente como candidatos e invitando al resto de la ciudadanía a tomarse un rato para informarse y decidir con la mayor conciencia posible.

La democracia no es solo quejarse como si los políticos hicieran todo mal y los ciudadanos todo bien. Al menos a mí no me cuenten en esa ingenua e hipócrita posición.

Democracia es participar, tomarse un tiempo, escuchar, y elegir a quien quieras, a quien te simpatiza, a quien crees que va a representarte mejor según tus ideas e intereses.

“Gane quien gane yo me levanto igual a trabajar” repiten algunos, sin querer ver que lo que la política modifica es el valor del trabajo, cuánto te alcanza o te rinde tu trabajo. Por si eso no alcanza, también te digo que las decisiones políticas no solo te afectan a vos, sino a todos.

“Son todos lo mismo” se escucha muchas veces. Es la frase más perezosa que puede repetir alguien. Si dijéramos que “todos los motores son lo mismo”, daría lo mismo un fitito que una Ferrari. O si algún antimendoza dijera que “todos los vinos son lo mismo, o que todos los oréganos son los mismo”, claramente le explicaríamos o intentaríamos ayudar a esa persona a que se anime a comparar y pueda comprobar la falsedad de esa necia afirmación.

Dicho todo esto, en esta primera columna solo voy a hablar de las candidaturas a diputados nacionales, y en las que vendrán iré analizando contextos, datos, acciones de campaña, discursos y, sobre todo, nos iremos metiendo en el Valle de Uco.

Mendoza debe elegir cinco nuevos diputados nacionales. Cinco nuevas personas para que nos representen en las decisiones que se toman en el Congreso Nacional.

No es algo menor. Para ser sintético, este año el Congreso debatió temas importantes como aumento a jubilaciones y universidades, o discapacidad e Inta, por mencionar solo algunos.

Ahora las y los mendocinos debemos elegir a quienes nos representen en los debates que vendrán.

Por eso, hoy arranco solo pasando en limpio las opciones, que estarán en una boleta única, y que contarán con su propia urna. Este sistema ya lo conocemos, solo hay que prestar atención donde poner el tilde o la x.

Las opciones estarán en el siguiente orden (de izquierda a derecha) y con los siguientes colores:

– Fuerza justicialista Mendoza: encabeza la lista Emir Felix, tendrá el color celeste como referencia.

– Frente Verde: Mario Vadillo es su primer candidato, y claramente tendrá el color verde.

– Protectora Fuerza Política irá en la tercera columna, con la candidata Carolina Jacky en primer lugar. Se diferenciará con colores celeste, rojo y negro.

– El Frente de Izquierda utilizará su clásico color rejo con letras negras. Micaela Blanco Minoli ocupa el primer lugar de la lista.

– Movimiento al Socialismo, en quinto lugar, tendrá los colores celeste y rojo. Esta lista es encabezada por Susana Barros.

– Frente libertario demócrata, ocupará la sexta columna, con el color azul como predominante y con Gabriel Sottile como primer candidato.

– Provincias unidas -Defendamos Mendoza, donde encabeza el sancarlino Jorge Difonso, tendrá el color naranja como distintivo en su columna.

– La libertad avanza + cambia Mendoza, estará ubicada en la columna número ocho, y su primer candidato es Luis Petri.

Para esta primera columna no sumaré más información, solo diré que, si llegaste hasta acá, sos una persona que se interesa por las cosas comunes, por lo que a todos nos afecta, y eso, fortalece siempre la democracia.

Hasta la próxima.