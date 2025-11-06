Facebook X-twitter Youtube Instagram

Clases presenciales suspendidas en Tupungato, para todos los niveles

La medida rige para todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman fuertes lluvias y tormentas eléctricas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este jueves 6 de noviembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Tupungato.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Fuente: DGE/ GOBIERNO DE MENDOZA 

