Clases suspendidas en Tupungato y otras zonas de la provincia para el lunes 1 de septiembre

La medida se toma por las intensas lluvias y nevadas. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a la intransitabilidad de los caminos de acceso, ocasionada por las lluvias intensas y nevadas, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 1 de setiembre se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades en La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo; y El Secano, de Lavalle.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.