Cobos y Verasay llegaron a Tunuyán y con los precandidatos locales recorrieron comercios

La visita fue ayer por la tarde. También brindaron unas conferencia de prensa.

Este jueves, los precandidatos a la cámara de Diputados de la Nación, Julio Cobos y Pamela Verasay, llegaron a Tunuyán y brindaron una conferencia de prensa en el comité de la UCR del departamento, para presentar a los precandidatos a legisladores provinciales y concejales de ese departamento por el Frente Cambia Mendoza: Luis Manuel López, Cecilia Di Nasso, Arturo Pechemiel, Violeta Anzorena y Romina Cornero.

En el comité de la UCR de Tunuyán

Luego de visitar algunos medios locales en donde explicaron la plataforma electoral del Frente, Cobos y Verasay se acercaron a comercios del centro tunuyanino y conversaron con los vecinos.

Declaraciones

En el marco de dicha visita, Cobos criticó la extensión a la prohibición de exportar carne y dijo: “Estas medidas no conducen a nada, no bajan los precios y restringen la posibilidad de ubicar nuestros productos en el extranjero y recibir los dólares que, por otra parte, los necesitamos para equilibrar la balanza comercial. El país origina trabas a lo que se suma una carga impositiva muy grande. No aprendimos de la 125, volvemos con el campo que es el principal generador de recursos y, si al campo le va bien, les va bien a otras ramas de la industria porque tiene efecto multiplicador. Lamentablemente, se cometen los mismos errores, a veces parece que fuera un capricho”.

En otra parte, Cobos reiteró que “lo que necesitamos es generar riqueza para eliminar la pobreza creando empleo. La mejor manera de promocionar el empleo es que tengamos inflación de un dígito, tasas de un dígito y que unifiquemos el tipo de cambio”.

Por su parte, Luis Manuel candidato a concejal en primer término dijo: “Hablamos con los vecinos y recorrimos comercios. Estamos muy contentos por el recibimiento que han tenido los legisladores nacionales. Esperamos que nos acompañen con su voto y reconozcan el esfuerzo que hace la provincia focalizado en Tunuyán”.

Luis López, precandidato a concejal de Tunuyán

A su turno, Pamela Verasay explicó, en relación a la política energética nacional: “Estamos envueltos en las contradicciones que tiene el gobierno en su política ambiental en general. En lugar de reducir el carbono de la producción quedamos de nuevo en contradicción del compromiso internacional versus los combustibles que consumen la economía”.

La precandidata destacó que “Mendoza es modelo con sus pequeños saltos hidroeléctricos. Con mucho esfuerzo, con la empresa EMESA, está haciendo su apoyo a la matriz verde, pero siempre tenemos la tapa del techo de los vaivenes de la política nacional y es una pena porque Mendoza está siendo pionera en el desarrollo de energías renovables”.