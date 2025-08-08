Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cocina Económica en Tupungato: un curso práctico para optimizar los recursos culinarios

En dos clases los participantes recibirán ideas simples y saludables para que puedan aplicar al momento de cocinar.

El Curso Práctico de Cocina Económica -con cupos limitados- abrió las inscripciones para personas mayores de 16 años que residan en el departamento quienes deberán registrarse de forma presencial en la oficina de la Dirección de Cultura. 

Aquellos que se apunten al curso tomarán clases durante dos miércoles continuos y en cuanto al horario podrán optar en turno mañana o tarde para cursar en ambos días.

 

Cocina Económica

Duración: 2 clases

Requisitos

-Ser mayor de 16 años

-Residir en Tupungato

Cursado

Miércoles 13 y 20 de agosto

9.30 a 12.30h/ 14 a 17h

Hotel Turismo Tupungato

Av. Belgrano 1060

Inscripciones

De forma presencial de lunes a viernes, de 8 a 14 horas en la oficina de Cultura que funciona en el Salón de Actividades Culturales Artísticas (calle 9 de julio 175) o vía WhatsApp 2622 643116.

