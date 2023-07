Coco Gras, el reconocido comunicador mendocino, presente en el Ciclo de Capacitaciones en Tupungato: “La he pasado realmente bien”

La charla fue dirigida a todo el publico en general. Además, en comunicación con el Cuco Digital, Paulina Galván contó cómo se sintió y qué aprendió de la capacitación.

El sábado 1 de julio, Sergio Coco Gras, conductor y animador de radio, televisión y eventos se hizo presente en el auditorio del Centro Regional Universitario de Tupungato para disertar sobre la comunicación, el uso de la voz, el manejo del espacio físico, entre otros, en la tercera edición del Ciclo de Capacitaciones.

La charla fue útil para aquellas personas que necesitan comunicar planes de trabajo, directivas, dictar cursos, moderar o conducir momentos de interacción al frente de una platea o público; y para locutores y comunicadores en medios y otras formas de difusión.

El área de comunicación del municipio de Tupungato entrevistó a Coco Gras quien contó que: “La he pasado genial, siempre que vengo al Valle de Uco, a Tupungato la paso bien, me siento en mi casa, en familia y particularmente en este contexto que ha propiciado la Muni a través del área de prensa con la convocatoria que tuvimos la he pasado realmente bien”.

Foto: gentileza

En comunicación con El Cuco Digital , Paulina Galván estudiante de Comunicación Social estuvo presente en la charla y contó sobre cómo se sintió y qué es lo que más le sirvió cómo comunicadora y periodista: “Me sentí cómoda porque se creó un buen ambiente con todas las personas, el Auditorio de Tupungato estaba totalmente lleno. Empezaba a las 10 de la mañana y había un recreo a las 13 horas, que se extendió hasta las 15 horas y terminó a las 18 horas”.

“No solo hablaba el, se produjo un feedback entre el publico y Coco Gras porque es una persona sencilla y humilde, todos respondían y participaban desde su lugar”, agregó.

Seguidamente afirmó: “Esta bueno, no solamente como comunicadora sino también habían docentes y personas que les interesaba el tema para su día a día, como el uso de la voz. Me sirvió como una buena experiencia y para conocer cosas basicas que aveces uno no las sabe”.

“Me gusto el hecho de explorar cosas de mí misma, por ejemplo, en la primer etapa de taller nos teníamos que auto conocer a nosotros mismos y nos dió muchos consejos para cuidar nuestras cuerdas vocales según el ambiente donde vivimos ya que influye en el Valle de Uco el viento Zonda y la tierra”, finalizó la joven.

Foto: gentileza