Colonia de Verano en San Carlos: abren inscripciones para niños y niñas con discapacidad

Iniciará este 6 de enero.
El Municipio de San Carlos informó que partir del 6 de enero dará inicio la esperada Colonia de Verano 2026, una iniciativa inclusiva destinada a niños y niñas con discapacidad que busca garantizar el acceso al juego, la recreación y el disfrute del verano en un entorno seguro y adaptado.
Para participar, las familias deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de la inscripción.
Natatorios habilitados del departamento:
– Polideportivo Pareditas
– Polideportivo Chilecito
– Polideportivo San Carlos
– Polideportivo Eugenio Bustos
– Polideportivo La Consulta