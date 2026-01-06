Facebook X-twitter Youtube Instagram

enero 6, 2026

Colonia de Verano en San Carlos: abren inscripciones para niños y niñas con discapacidad

Iniciará este 6 de enero.

El Municipio de San Carlos informó que partir del 6 de enero dará inicio la esperada Colonia de Verano 2026, una iniciativa inclusiva destinada a niños y niñas con discapacidad que busca garantizar el acceso al juego, la recreación y el disfrute del verano en un entorno seguro y adaptado.

Para participar, las familias deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de la inscripción.

Natatorios habilitados del departamento:

– Polideportivo Pareditas  

– Polideportivo Chilecito  

– Polideportivo San Carlos  

– Polideportivo Eugenio Bustos  

– Polideportivo La Consulta  

