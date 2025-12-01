Facebook X-twitter Youtube Instagram

Colonia de Verano en Tunuyán: cuándo y dónde inscribirse

Como todos los años, la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Deportes, anuncia la apertura de inscripciones para la Colonia de Verano 2026. La gran propuesta veraniega, año tras año, convoca cientos de niños y niñas que eligen pasar sus vacaciones junto a las actividades recreativas y deportivas de la comuna.

INSCRIPCIONES:

Los interesados podrán anotarse a partir del martes 9 de diciembre, en horario de 8:30 a 12:30 horas.

Las inscripciones se realizarán en el Polideportivo Central, el Predio Villa Anita en Colonia Las Rosas, el Predio Santa Rita en Vista Flores y en las delegaciones municipales de cada distrito.

Al momento de inscribirse, las personas deberán presentar fotocopia del DNI y completar la ficha de salud correspondiente.

El valor de la inscripción es de $25.000 y los cupos son limitados.

La Colonia de Verano dará inicio el 6 de enero de 2026 a las 9 horas, marcando el comienzo de una nueva temporada de disfrute y aprendizaje.

Este programa de verano promueve un abanico de actividades lúdicas, deportivas y sociales, tanto en el agua como en espacios al aire libre. Su principal objetivo es ofrecer contención y entretenimiento a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, a cargo de un equipo de trabajo especializado. Las actividades se desarrollarán en el Albergue Municipal, el Predio Deportivo Santa Rita en Vista Flores y el Predio Villa Anita en Colonia Las Rosas.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

