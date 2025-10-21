Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 21, 2025

Comenzó el ciclo de formación turística en Tunuyán: más de 30 participantes se capacitaron en atención al cliente

Se trabajaron estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos, fomentar el trabajo en equipo y brindar un servicio de excelencia.

La Dirección de Turismo dio inicio a un nuevo ciclo de formación destinado a profesionales, estudiantes y colaboradores del sector turístico. La primera jornada se desarrolló en el Centro de Congresos y Exposiciones, en articulación con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), como parte de las acciones de preparación para la temporada 2025/2026. La propuesta es gratuita y busca fortalecer los recursos humanos del rubro, brindando herramientas actualizadas y accesibles.

La capacitación estuvo a cargo de Adriel Gallo y contó con la participación de más de 30 personas, entre personal de empresas vinculadas al sector, estudiantes de las carreras de gastronomía y turismo, y alumnos de los CCT que forman en hotelería y servicio de camareros. La temática fue “Atención al cliente”, con foco en habilidades técnicas, comunicativas e interpersonales. Se trabajaron estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos, fomentar el trabajo en equipo y brindar un servicio de excelencia.

La directora de Turismo, Elizabeth Marincak, destacó que “cada vez más empresas apuestan a la profesionalización de sus colaboradores, y eso impacta directamente en la calidad del destino. Hace tiempo fuimos reconocidos internacionalmente como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, y los turistas lo perciben. Por eso queremos seguir recibiendo a quienes nos visitan con la calidad y calidez que nos caracteriza”.

Desde el área de Turismo agradecen la participación activa y se invita a seguir formando parte de este ciclo, que continuará con nuevas propuestas como Curso de Coctelería, Curso de Barista, Tips para la degustación de vinos y San Martín y su paso por el Valle de Uco.

Para más información, se puede escribir a turismotunuyan@gmail.com, llamar al 2622 413102, o seguir las novedades en Instagram @vivitunuyan.

Fuente: prensa Tunuyán 

