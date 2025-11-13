Comenzó la venta de entradas físicas para la Fiesta de la Tradición 2025 en San Carlos

Este esperado evento convoca a toda la comunidad a disfrutar de espectáculos que celebran nuestras raíces culturales en un ambiente festivo y familiar.

La Fiesta de la Tradición 2025 se celebrará en San Carlos los días 15 y 16 de noviembre, ofreciendo dos noches cargadas de música, alegría y tradición.

Las entradas físicas ya están disponibles y pueden adquirirse en la Tesorería de la Municipalidad de San Carlos, así como en todas las delegaciones municipales, en el horario de 8 a 13 horas. Se ofrecen dos modalidades: entrada individual por día a un valor de $10.000, y un combo para ambas noches a $15.000. Cabe destacar que los menores de 8 años no abonan entrada.