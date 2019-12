Comercios cerrados, vecinos en la ruta y en la Legislatura, alumnos con carteles: las imágenes contra la reforma

Cientos de personas del Valle de Uco se movilizan este martes en defensa de la ley que restringe la minería. En simultaneo, en la Casa de las Leyes se discuten sus cambios.

Este martes, la Legislatura de Mendoza se ha convertido en un escenario de debates y protestas en el marco del tratamiento de la reforma de la Ley Provincial 7722.

El proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suárez a la Casa de las Leyes, apenas comenzado su mandato, generó una fuerte reacción por parte de quienes defienden la normativa.

Movilización sobre ruta 40, San Carlos – foto gentileza

Mientras allí se debate en Comisiones, afuera del recinto miles de personas reclaman que no se modifique la norma que restringe la minería y cuya constitucionalidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

En simultaneo, en el Valle de Uco son cientos los vecinos que han interrumpido sus actividades habituales para viajar hasta la Ciudad de Mendoza o para sumarse a la movilización que se realiza en San Carlos, sobre la ruta 40.

Movilización sobre ruta 40, San Carlos – foto El Cuco Digital

También, se han visto en las redes sociales a alumnos con carteles en defensa de la 7722; a la Reina Nacional de la Vendimia, Laura Micames, siendo parte de las manifestaciones y a decenas de autoridades y personalidades.

Laura Micames siendo parte de la movilización contra la reforma – foto Instagram Jorge Andrés Difonso

Uno de los presente en la convocatoria sobre ruta 40 es el concejal Juan Torres, quien expresó a El Cuco Digital: “Estar acá nos genera un montón de sensaciones. Que la clase política que hoy tiene que decidir sobre esta situación entienda que Mendoza ya hace 12 años que ha elegido cuidar el agua, y lo hace a través de esta ley, que no es una ley que está en contra de la minería, sino que marca de alguna manera los principios para pensar a futuro cómo debe ser la explotación o no de la minería. Lo que sí tenemos claro hoy en San Carlos y lo que sí tiene claro hoy Mendoza, es que no quiere que se derogue ninguno de los artículos de la ley 7722. Esa es la lucha hoy de toda Mendoza en las rutas y en todos los lugares”.

Juan Torres participando de la movilización en ruta 40 – foto El Cuco Digital

Otro fue el ambientalista Daniel Funes, que comentó: “Lo primero que hay que decir es que la ley 7722 tiene plena vigencia en una Mendoza que se está secando, una Mendoza que necesita repensarse en el uso y cuidado del agua, porque realmente el cambio climático nos está afectando (…) esa realidad hace que la 7722 sea más vigente que nunca. Lo otros es decirles que el proyecto que se ha presentado y que se está consensuado realmente es muy malo, está basado en muchísimas mentiras; nos hemos ido enterando a medida que vamos avanzando en la investigación de cosas que son absolutamente irracionales”.