Comienza el concurso de ingreso a la docencia 2026 de nivel Inicial

Este importante movimiento se desarrollará de manera virtual y sincrónica durante diciembre. Los docentes que accedan a la titularidad se les dará de alta el 1 de febrero de 2026.

La Dirección General de Escuelas pone a disposición la Resolución Nº 6012-2025 y su anexo, donde quedan establecidos los procedimientos y normativas del concurso de ingreso a la docencia 2026 para cargos titulares en establecimientos educativos de Nivel Inicial.

Este importante movimiento se realizará de manera virtual y el gobierno escolar planificó el siguiente cronograma:

-Inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre hasta las 23.59 por GEI Eventos 2026-MIDI-Movimiento de Ingreso Docente Inicial.

-Publicación de orden de méritos provisorio: 14 de noviembre.

-Resolución de reclamos: del 14 de noviembre al 1 de diciembre hasta las 18 horas al correo: dge-jcinicial@mendoza.gov.ar

-Publicación de Orden de Méritos Definitivo: 03 de diciembre.

-Acto virtual sincrónico: 15 y 16 de diciembre.

-Alta de los docentes que optaron en Concurso: 01 de febrero del 2026.

El concurso de ingreso se realizará mediante la metodología virtual sincrónica y todas las sesiones serán grabadas. El acto de ofrecimiento a titularidad de las vacantes será mediante videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica y los miembros de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente, con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la Dirección General de Escuelas, de los asistentes técnicos y administrativos de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

Requisitos para participar en el concurso

Los interesados deberán poseer título docente (registrado en la oficina de títulos y estudios) y bono de Puntaje 2026 de Nivel Inicial Definitivo. Ser argentino nativo por opción, tener constancia de voto de los últimos tres años, tener certificado de aptitud psicofísica vigente, válido al momento del concurso, presentar certificado de antecedentes penales, no figurar en el registro de deudores alimentarios, morosos ni figurar en el registro de Juicios Universales y otros requisitos que están explayados en la resolución.

Cabe destacar que los aspirantes a concursar deberán enviar la documentación mediante el enlace que será comunicado por los medios oficiales pertinentes, previo al concurso.

El envío de la documentación es obligatorio, así también la inscripción por GEI rol Eventos 2026-MIDI, que expresa formalmente la voluntad de participar.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza