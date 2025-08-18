Facebook X-twitter Youtube Instagram

Comienza el juicio contra Cristóbal Almendra, está acusado de asesinar a su propio hijo en La Consulta

El hecho sucedió el once de diciembre del 2023, cuando el imputado disparó en horas de la noche contra su propio hijo, dejándolo mal herido y falleciendo este el 30 de diciembre.

Hoy, dará comienzo el juicio por jurado contra Cristóbal Almendra, desde la sala quince del Polo Judicial en Mendoza. La imputación que recae sobre el hombre oriundo del distrito de La Consulta, es homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

El 11 de diciembre del 2023 en el interior del domicilio ubicado en  calle Tucumán N°148, de la localidad de San Carlos, el acusado, Cristóbal Emiliano Almendra Blazques, luego de tomar un arma de fuego de uso civil, tipo escopeta, marca Beretta, calibre 28, efectuó un disparo contra el cuerpo de su hijo Facundo Cristóbal Almendra Sosa. El disparo fue en el tórax, región dorsal izquierda, puso en riesgo  su vida al ocasionarle herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, lo que le provocó neumotórax y una lesión en el pulmón. Como consecuencia de ello se le debió extirpar el lóbulo superior del pulmón izquierdo, causándole una insuficiencia respiratoria que requirió su inmediata internación en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Debido al mal estado de salud la víctima una neumonía intrahospitalaria y finalmente fallece el 30 de diciembre de 2023 en Hospital Scaravelli de Tunuyán, a causa de un fallo multiorgánico por sepsis.

Actualmente el acusado se encuentra en prisión domiciliaria, y arriesga una cadena perpetua, la cual también podría cumplir en su casa. El juicio por jurado es transmitido por el canal de YouTube oficial del Poder Judicial de Mendoza.

