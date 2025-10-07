Facebook X-twitter Youtube Instagram

Comienzan las inscripciones para el ingreso a primer grado 2026

Con el fin de garantizar el derecho a la educación, la Dirección General de Escuelas pone a disposición el cronograma, que se inicia este lunes, y los requisitos que las familias deberán tener en cuenta para inscribir a los niños y niñas en este importante trayecto educativo que marca el inicio del nivel primario obligatorio.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica las diferentes instancias, pautas y procedimientos para la inscripción a primer grado de nivel primario para el ciclo lectivo 2026, que dará comienzo este lunes con la primera instancia.

Desde el gobierno escolar informaron que, para el ingreso a primer grado, las familias deberán contar con la siguiente documentación según los diferentes casos:

– Documento Nacional de Identidad del niño o niña (original y copia).

– Partida de nacimiento (original y copia).

– En caso de que no posean documentación que acredite su identidad, el equipo directivo asegura la inscripción, dejando constancia respecto de la indocumentación donde el adulto responsable detalla las razones. La constancia será elevada siguiendo la vía jerárquica correspondiente.

– Para niños y niñas con discapacidad deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o certificado de médico especialista (original y copia), constancia de domicilio cercano a la institución y el informe de seguimiento de la trayectoria educativa.

Cronograma de inscripción

Primera Instancia

-Del 6 al 9 de octubre de 2025: Estudiantes de Nivel Inicial Anexos (JIA) a escuelas primarias y Nivel Inicial nucleado (JIN) de edificio compartido con el Nivel Primario.

Segunda Instancia

-Del 13 al 17 de octubre de 2025: hermanos y estudiantes de la misma institución.

-Del 20 al 24 de octubre de 2025: estudiantes con discapacidad.

-Del 27 al 31 de octubre de 2025: hijos e hijas del personal docente y no docentes de la institución.

-Del 3 al 7 de noviembre de 2025: niños y niñas con los que articula la escuela primaria (JIE/JIN) e hijos e hijas del personal docentes y no docentes de los JIE/JIN que articulan.

Tercera Instancia

-Nuevos aspirantes del 3 al 7 de noviembre de 2025: con domicilio cercano a la escuela debidamente certificado; con domicilio laboral del progenitor o adulto responsable; por elección familiar

-Del 17 al 20 de noviembre de 2025 las instituciones educativas publicaran las vacantes otorgadas

Cuarta Instancia

-Del 25 al 28 de noviembre de 2025: asignación de bancos por Supervisión de niños y niñas sin banco asignado en escuelas que tengan vacantes.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

