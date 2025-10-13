Comienzan las inscripciones para estudiantes de secundaria: pautas, requisitos y cronograma

El ingreso a este importante nivel educativo obligatorio se realizará mediante cuatro instancias garantizando el derecho a la educación y acompañando a las familias y estudiantes en la continuidad de los trayectos escolares.

La Dirección General de Escuelas pone a disposición de la comunidad educativa las pautas, requisitos y cronograma para la inscripción a Primer Año del nivel secundario correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Desde el gobierno escolar informaron que el objetivo de este proceso es garantizar que todos los egresados de 7º grado de nivel primario comiencen el nivel secundario, garantizando un banco con el fin de dar continuidad a los trayectos escolares obligatorios. Para ello, el proceso propuesto por la DGE prioriza discapacidad, hermanos y hermanas, cercanía, abanderados y luego continúa con las diferentes instancias de asignación.

El proceso de ingreso arrancará el próximo lunes 13 de octubre con la primera instancia; mientras que la segunda, en la que se realizará la asignación informática de bancos, se desarrollará en las primeras semanas de noviembre.

Las familias deberán contar con la siguiente documentación obligatoria:

DNI del estudiante.

Partida de nacimiento.

Informe de trayectoria e Informe de articulación.

Certificado de discapacidad (si corresponde).

Instancias de inscripción

Primera instancia – Octubre (presencial)

-Del 13 al 17 de octubre: estudiantes con discapacidad y hermanos.

-Del 20 al 24 de octubre: por cercanía, hijos e hijas de docentes, edificios compartidos o artísticas vocacionales.

-Del 27 al 30 de octubre: abanderados y escoltas titulares.

-3 y 4 de noviembre: publicación de listados con banco asignado.

Segunda instancia – Noviembre (virtual por GEI PAD)

-Del 5 al 7 de noviembre: selección de 3 a 5 escuelas.

-14 de noviembre: corrida informática de asignación.

-17 de noviembre: publicación de resultados.

-Del 18 al 20 de noviembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

-Del 25 al 28 de noviembre: asignación de bancos según vacantes disponibles que tenga cada institución educativa.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)

-Del 1 al 3 de diciembre: preinscripción virtual vía correo electrónico.

-Del 4 al 10 de diciembre: asignación de banco.

-Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza