Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 13, 2025

logo el cuco digital

Comienzan las inscripciones para estudiantes de secundaria: pautas, requisitos y cronograma

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El ingreso a este importante nivel educativo obligatorio se realizará mediante cuatro instancias garantizando el derecho a la educación y acompañando a las familias y estudiantes en la continuidad de los trayectos escolares.

La Dirección General de Escuelas pone a disposición de la comunidad educativa las pautas, requisitos y cronograma para la inscripción a Primer Año del nivel secundario correspondiente al ciclo lectivo 2026.

Desde el gobierno escolar informaron que el objetivo de este proceso es garantizar que todos los egresados de 7º grado de nivel primario comiencen el nivel secundario, garantizando un banco con el fin de dar continuidad a los trayectos escolares obligatorios. Para ello, el proceso propuesto por la DGE prioriza discapacidad, hermanos y hermanas, cercanía, abanderados y luego continúa con las diferentes instancias de asignación.

El proceso de ingreso arrancará el próximo lunes 13 de octubre con la primera instancia; mientras que la segunda, en la que se realizará la asignación informática de bancos, se desarrollará en las primeras semanas de noviembre.

Las familias deberán contar con la siguiente documentación obligatoria:

  • DNI del estudiante.
  • Partida de nacimiento.
  • Informe de trayectoria e Informe de articulación.
  • Certificado de discapacidad (si corresponde).

Instancias de inscripción

Primera instancia – Octubre (presencial)

-Del 13 al 17 de octubre: estudiantes con discapacidad y hermanos.

-Del 20 al 24 de octubre: por cercanía, hijos e hijas de docentes, edificios compartidos o artísticas vocacionales.

-Del 27 al 30 de octubre: abanderados y escoltas titulares.

-3 y 4 de noviembre: publicación de listados con banco asignado.

Segunda instancia – Noviembre (virtual por GEI PAD)

-Del 5 al 7 de noviembre: selección de 3 a 5 escuelas.

-14 de noviembre: corrida informática de asignación.

-17 de noviembre: publicación de resultados.

-Del 18 al 20 de noviembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Tercera instancia – Noviembre (presencial en Supervisión)

-Del 25 al 28 de noviembre: asignación de bancos según vacantes disponibles que tenga cada institución educativa.

Cuarta instancia – Diciembre (virtual y presencial)

-Del 1 al 3 de diciembre: preinscripción virtual vía correo electrónico.

-Del 4 al 10 de diciembre: asignación de banco.

-Del 4 al 11 de diciembre: confirmación presencial en la escuela asignada.

Fuente: prensa Gobierno de Mendoza

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó una banda que operaba en Valle de Uco, San Juan y Bolivia

Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

Tupungato: compró una moto, no hizo la transferencia y la policía se la secuestró por ser robada 

Dos jóvenes fueron detenidos tras robar en una despensa en San Carlos

Una mujer totalmente alcoholizada y con medidas pendientes circulaba en una moto por La Consulta

Polémica por la canchas de pádel junto al helipuerto del Hospital Scaravelli: “la construcción es legal” dice el dueño

Dos hoteles de Valle de Uco reconocidos entre los mejores del mundo por la Guía Michelin

La policía detuvo a 7 conductores alcoholizados, se realizaron actas viales y secuestro de rodados

Orgullo sancarlino: Valentina jugará para el Seleccionado Nacional y busca apoyo para cumplir su sueño

La UEP de Tupungato realizó nuevamente controles en barrios conflictivos del  departamento

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO