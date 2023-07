Como cada mes, YPF aumentó el precio de sus combustibles: “No damos más; sube el combustible y sube todo”

La medida comenzó a regir a partir de las 00:00 de este sábado. Así quedaron los precios en el Valle de Uco.

En el marco del acuerdo del Gobierno con las empresas del sector, y como ya se ha vuelto una constante cada mes, la petrolera estatal YPF subió el precio de sus combustibles. La medida comenzó a regir desde las 00 de este sábado y el aumento ronda los 11 pesos por litro, que representa un 4,5%. Estos valores son un promedio a nivel país.

En el Valle de Uco, según constató El Cuco Digital, los precios quedaron de la siguiente manera:

Súper: antes 223.30, ahora 233.30

Infinia: antes 289.90, ahora 296.70

Ultra: antes 249.60, ahora 260.80

Infinia Diesel: 321.90, ahora 336.40

Cartelera con nuevos precios en YPF Tunuyán

Este medio se acercó a la estación de servicio YPF de Tunuyán, y tomó declaraciones a consumidores que esperaban por cargar combustibles, quienes manifestaron su amargura ante el nuevo aumento: “Todo caro. No puede ser. No se llega con el combustible tan caro, imposible”; “Con los que tenemos arriba estamos expuestos a cualquier cosa”; “Ya no se puede vivir así; aumenta el combustible, aumenta todo. Cada vez la plata vale menos”; “Recién ahora voy a saber del aumento, pero en el bolsillo duele”; “Ya estamos acostumbrados”; “La verdad que no damos más, no sé hasta donde vamos a llegar con estos aumentos. Sube el combustible y sube todo; no hay bolsillo que alcance”; “No sabemos qué va a pasar; al final está todo caro, la nafta, todo”.