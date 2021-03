¿Cómo comprar de forma segura? ¿Dónde reclamar?: especialista en Defensa del Consumidor nos brinda información

Leonor Bianchetti, colaboradora en la ONG Protectora Asociación de Defensa del Consumidor nos explicará cómo hacer valer algunos derechos.

Desde el 15 de marzo de 1983 se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, como una forma de promover los derechos fundamentales de todos los consumidores.

La celebración conmemora el discurso del presidente estadoundense John Fitzgerald Kennedy el 15 de marzo de 1962 en el que reconoció al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.

Dos años después, en 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las directrices para la protección de los consumidores. Este día se celebra demostrando que el reconocimiento y la defensa de los derechos de los consumidores es un indicador importante de progreso social y económico.

La sociedad moderna se define y caracteriza como una “sociedad de consumo”, actividad que está presente durante todas las etapas del curso de vida: Se compran toda clase de productos, objetos y servicios desde y durante la gestación, el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, la muerte, y aun después de ella.

Por estas razones, es necesario tener un consumo seguro y saludable que sobresalga como un derecho humano, y que se agregue a los derechos económicos, sociales y culturales; y a los derechos políticos y las libertades fundamentales de los individuos que consumen.

Por este motivo, El Cuco Digital decidió entrevistar a Leonor Bianchetti colaboradora en la ONG Protectora Asociación de Defensa del Consumidor quién nos brindo información sobre cómo realizar compras seguras y hacer reclamos de forma correcta.

-Leonor, ¿qué consejos principales les podrías dar a la comunidad para tener en cuenta a la hora de hacer valer sus derechos como consumidores?

Primero que nada, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, y segundo, reclamar de forma eficiente. Por ejemplo, voy al supermercado y me demoran más de 30 minutos en la fila de la caja, reclamar, pero no quejarme con la persona que tengo adelante o en el Facebook, sino dejar asentado en el libro de quejas el reclamo. En Mendoza es obligatorio para todo tipo de comercio, por lo tanto hay que usarlo. Es importante que nuestros reclamos queden asentados para que tengan validez, tengan fuerza y así somos participes para que esta situación cambie.

-Ahora está la Electro Fest, ¿qué sugerencias les darías a los valletanos para que puedan hacer compras seguras?

La Electro Fest son tres días de descuentos que hacen algunas empresas seleccionadas, lo básico que hay que tener en cuenta a la hora de comprar tanto por internet, como de forma presencial o telefónica, es siempre exigir la factura. Por otro lado, si son ofertas tentadoras guardar, o hacer una captura de la página donde está la oferta porque quizás no cumplen con el precio estipulado y nos quieren cobrar un precio mayor, por eso es bueno guardar capturas del precio y del pago. Además, tenemos que asegurarnos de comprar en el sitio oficial de la marca donde salen todos los datos de la empresa. Y si la compra es telefónica debemos asegurarnos que sea el número oficial de la empresa. También, agrego que la diferencia de comprar en internet con la venta presencial es que me puedo arrepentir y lo puedo devolver exactamente igual que cuando me llegó el producto.

-En caso de querer hacer un reclamo como consumidor, ¿a dónde me tengo que dirigir?

Siempre antes de hacer una compra tengo que tener los recaudos necesarios y recordar que me tienen que dar una factura, eso es clave. Pero en caso de que haya tenido un problema, el primer reclamo va a la empresa que yo le compré. Por ejemplo, compré un producto que me iba a llegar mañana martes 16 y no me lo entregaron, bueno, debo hacer el reclamo a la empresa, sino me responde favorablemente, el segundo paso es el reclamo a Defensa del Consumidor, si tampoco tengo solución, el último paso, es por la vía judicial a donde ya necesito un abogado. Pero bueno, la idea es que siempre nos aseguremos de cada detalle, sea la compra presencial u online.

Por otro lado, es importante contar que en cuanto a la compra entre particulares no aplica la ley de Defensa al Consumidor. Entonces, sino queremos tener problemas, debemos probar el producto antes de comprarlo, y si es una persona desconocida debemos tener las precauciones de encontrarnos en algún lugar público donde no nos vayan a robar, que eso he visto que pasa.