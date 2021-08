Cómo es la casa donde se alojan gratis familias sancarlinas que tienen niños internados en el Notti

Hace más de un año, el Municipio firmó un convenio con la Casa Ronald McDonald para que los vecinos que lo requieran tengan un albergue gratuito.

El Hospital Notti es el único nosocomio pediátrico público y de alta complejidad que existe en Mendoza. Ante un caso grave, los niños son derivados a este lugar para su atención y supervisión.

Para quienes residen en el Gran Mendoza, el proceso de tener a un pequeño internado puede ser más fácil. Pero para quienes vienen desde el interior de la provincia, los gastos se multiplican, sobre todo, cuando se trata de conseguir un alojamiento que les permita estar cerca del paciente y no tener que viajar grandes distancias diariamente.

Por eso, en julio del 2020, en intendente Rolando Scanio firmó un convenio con la Casa Ronald McDonald para que quienes deban realizar estudios médicos o acompañar algún familiar internado en el Notti, tengan hospedaje gratuito. En las últimas horas, el mandatario municipal renovó el contrato para que las familias sancarlinas que así lo requieran puedan utilizar este espacio que está al lado del nosocomio infantil, ubicado en Guaymallén.

“Son muchísimas las familias de San Carlos que se hospedan porque tienen sus niños internados. Las instalaciones son muy cómodas, muy amplias, están en pleno proceso de ampliación, están hermoseando el parque de afuera”, comentó Scanio en diálogo con El Cuco Digital.

“Es muy cómodo y es muy importante. San Carlos es el único municipio del Valle de Uco que tiene convenio con esa entidad y para los sancarlinos es de mucha utilidad. Abrís una puerta y te encontrás directamente con el hospital, están pegados. Es fácil de llegar, es cómodo, es muy ordenado, muy limpio. La verdad que tiene unas instalaciones de primer nivel, y la atención sobre todo, la gente que está ahí, la directora y el personal, son muy profesionales”, destacó.

Foto archivo 2020

El hospedaje cuenta con todos los servicios como: lavandería, biblioteca, alojamiento, cocina y sala de juegos.

En ese sentido, el intendente agregó: “Para los sancarlinos, estar ahí cuando su hijo está internado es una comodidad, una tranquilidad muy importante y por cualquier cosa que sucede están ahí al lado y los llaman, Hay una interacción entre la gente del hospital y de la casa”.

El mandatario insistió en la importancia de este espacio para evitar que las familias deban viajar o tener que dormir en el hospital o tener otros gastos extras. “Tenía que hacer la renovación y no lo dudé en ningún momento porque es un beneficio que le estamos brindando a la comodidad. Lógicamente que le sale un dinero al municipio esto porque pagamos un canon mensual dentro de lo que es la renovación, pero hay que ponerse a analizar qué haría la familia de no tener la posibilidad de alojarse en esa casa. Se iría a un hotel, viajaría, se quedaría directamente en los pasillos del hospital, como muchos lo han hecho; se quedarían en un vehículo afuera, como ha sucedido y como yo lo he visto también. Entonces me parece que es muy importante la continuidad del convenio”, resaltó.

La Casa Ronald Mc Donald es una organización que destina espacios de contención para familias del interior del país con hijos en tratamientos médicos prolongados en el Hospital Italiano, en el Hospital Dr. Notti, en Hospital Santísima Trinidad y en el Hospital Penna respectivamente. Asimismo, las Salas Familiares dentro del Hospital de Pediatría Garrahan y del Hospital Santísima Trinidad brindan un espacio de descanso y apoyo para padres de niños internados en terapia intensiva y neonatología. También funcionan en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. En Mendoza, la sede está ubicada en Acceso Este 2410.