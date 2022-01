Cómo es la Flurona, la enfermedad que combina gripe y Covid-19: esto dicen los especialistas

Un niño de 3 años es el primer caso en el país ¿Es más grave?

Este jueves se detectó el primer caso de Flurona en Argentina, la enfermedad que combina gripe y Covid-19. Se le diagnosticó a un niño de 3 años en Santa Fe que se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia por un cuadro de epilepsia a quien durante la internación se le detectó la coinfección.

El primer contagio que se conoció a nivel mundial fue el de una embarazada en Israel el pasado 2 de enero y desde entonces ya se han reportado casos en España, Brasil, México, Hungría.

Se trata de una infección simultánea de coronavirus y virus de la gripe. Es decir que no es una nueva variante del Covid-19 ni una mezcla genómica.

La Organización Mundial de la Salud indica que los virus que causan la Covid-19 y la gripe son distintos pero dan lugar a algunos síntomas parecidos, como tos, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. La gravedad de estas dos enfermedades depende de la persona: algunas no sufren síntomas, en otras, estos son leves, mientras que otras presentan formas graves. Tanto la gripe como el coronavirus pueden ser mortales y la mejor forma de no resultar hospitalizado por formas graves es vacunarse contra ambas enfermedades.

Sobre la gravedad, el microbiólogo José Antonio López Guerrero, director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, explicó a la agencia EFE que “no es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente; de hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas. La sintomatología de una infección mixta varía, dependiendo de la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus y también de la edad, del estado inmunológico, de otras patologías que se sufran…También pude influir si ya hemos pasado o no previamente la infección por coronavirus, si estamos vacunados contra uno o los dos virus”.

En todos los casos en los que se detectó flurona se les realizó una prueba de ambos virus por lo que se presume que existen más contagios teniendo que cuenta que los hisopados contra el Covid-19 únicamente se realizan para detectar ese virus en particular y no se buscan otros genomas.