agosto 21, 2025

logo el cuco digital
¿Cómo está la causa que investiga la pregunta venta de un menor en Tunuyán?

Por el momento continúa detenida la abuela materna del menor y la pareja.

El terrible hecho tuvo lugar el 1 de junio de este año y desde entonces la causa continúa en proceso de investigación.

Desde el momento del hecho, quedaron a disposición de la justicia en calidad de detenidos la abuela del menor de 3 años y la pareja de esta última. Estas personas fueron detenidas en la vía pública cargando al menor. La justicia cree que lo estaban llevando con destino a Salta, lugar de donde habían llegado los detenidos.

El fiscal del caso, aseguró que en estos momentos el caso continúa en proceso de investigación y que la defensa de los detenidos ha presentado una apelación para que se resuelva la prisión preventiva.

Por otro lado, otras fuentes que están siguiendo de cerca el proceso investigativo, aseguraron que personal de Delitos Tecnológicos, ya venía trabajando en el caso y que habían logrado interceptar llamadas telefónicas donde daban cuenta de la situación.

Por último, otra fuente aseguró que las personas detenidas están bajo arresto porque efectivamente las pruebas que hay son contundentes y ante un riesgo de posible fuga, se lo detiene y se los tiene de esta manera mientras se investiga el caso.

