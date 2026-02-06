Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cómo estará el tiempo en la Vendimia Departamental de Tupungato: ¿abrigo o sin abrigo?

Vecinos y turistas ya organizan su asistencia a la Vendimia y buscan saber cómo estará el tiempo. Toda la información.

Mañana sábado 7 de febrero, a las 20:00 horas, el Teatro Griego Municipal del distrito El Peral será escenario del acto central de la Vendimia Departamental de Tupungato 2026. La puesta en escena de “Historias de Pueblo y Vecinos” y la elección de la Reina y Virreina marcarán una noche de celebración para vecinos y visitantes.  

https://www.elcucodigital.com/tupungato-se-prepara-para-vivir-una-gran-fiesta-de-la-vendimia-habra-recorrido-de-colectivos-y-entradas-gratis/

Desde Contingencias Climáticas informaron que la jornada se presentará calurosa, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. En cordillera, el cielo estará poco nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 33°C, mientras que la mínima será de 17°C.  

Desde Defensa Civil detallaron que entre las 13:00 y las 23:00 se registrará circulación leve de viento desde el norte hacia el sur, con probable persistencia durante la madrugada en la zona Este. El fenómeno afectará de manera uniforme a toda la provincia. El cielo permanecerá totalmente despejado tanto en el llano como en la alta montaña, garantizando buen tiempo durante todo el día y la noche.  

Por su parte, el organismo Meteored pronosticó para el Valle de Uco una máxima de 27°C, con cielo despejado y algo nublado durante la tarde.  

