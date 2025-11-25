Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cómo obtener el Libre Deuda Inmobiliario por internet

A través de la plataforma Mis Trámites, disponible en www.atm.mendoza.gov.ar, los contribuyentes pueden acceder de manera rápida y sencilla al trámite.

Para eso deben ingresar con su CUIT y su clave, tras lo cual visualizarán la constancia de los inmuebles asociados al CUIT utilizado. Dentro del aplicativo deben seleccionar la pestaña Atajos; luego, la opción Impuesto Inmobiliario y, finalmente, Emitir Libre Deuda Inmobiliario. Una vez completados los campos y elegido el inmueble, se habilitará la opción Imprimir Libre Deuda, que permite obtener el comprobante en formato papel o guardarlo en PDF.

¿Qué sucede si tengo un plan de deuda vigente sobre el inmueble?

En caso de existir un plan de pagos vigente, el contribuyente no podrá acceder al Libre Deuda Inmobiliario y deberá imprimir, en su lugar, la Constancia de Cumplimiento Fiscal. Esto se debe a que el inmueble registra deuda no cancelada.

Para obtener la Constancia de Cumplimiento Fiscal, la persona debe ingresar a la Oficina Virtual, dentro de Mis Trámites, en www.atm.mendoza.gov.ar.

Una vez allí, debe seleccionar la pestaña General; luego, la opción Constancia de Cumplimiento Fiscal y, finalmente, imprimir el documento.

Fuente: prensa de Mendoza 

