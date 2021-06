Cómo reciclar y qué es la economía circular: especialista nos da tips para cuidar nuestro planeta

La ambientalista Carina Camargo nos explica la importancia de estas prácticas para el mantenimiento de los recursos naturales.

Por Libby Rose

Cada 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente, una fecha propicia para seguir concientizando acerca de su cuidado para mejorar nuestra calidad de vida, la de los animales y la de las plantas que nos permiten nada más y nada menos la continuidad de la existencia.

Aunque a raíz del avance del calentamiento global y la contaminación, los gobiernos se han involucrado cada vez en más políticas para favorecer nuestro ecosistema, y ha sido notable el crecimiento de los grupos ambientalistas que luchan a diario por la preservación de nuestro planeta, es real que aún hay mucha falta de información, conciencia e interés sobre un problema que nos afecta a todos. Por eso es necesario saber dónde y cómo empezar a tener un mundo mejor.

Frente a ello El Cuco Digital tomó contacto con Carina Camargo, reconocida ambientalista de Mendoza, para hablar sobre reciclaje y la economía circular, prácticas fundamentales para cuidar nuestros recursos.

¿Qué es reciclar?

Es la transformación o aprovechamiento de materiales usados previamente de manera de reducir el consumo de nuevos recursos

¿Qué materiales podemos reciclar?

Podemos reciclar una gran proporción de los residuos que generamos, algunos de ellos son:

Papel y cartón: que representan casi el 3 0 % del total de la basura, un material que se obtiene de la tala indiscriminada de árboles, es recomendable usar papel producido de caña de azúcar o usar archivos en formato digital. Latas: este producto es completamente reciclable y se puede utilizar cuantas veces sea posible sin modificar su estructura. Botellas PET: tarda alrededor de 450 años en desaparecer, no se degrada naturalmente y provoca serios daños en el medioambiente. Maderas: reciclar maderas evita la tala indiscriminada de bosques y selvas, se puede utilizar para aserrín, muebles, pisos o incluso para calefacción. Vidrio: es totalmente reciclable y reutilizable y permite un gran ahorro de energía y materia prima. Desechos orgánicos: una forma de reciclar estos residuos es convertirlos en abono por medio del compostaje. Prendas de vestir: es muy importante la contaminación que produce en el medioambiente el desecho de prendas de vestir( en grandes proporciones debido a las exigencias de la moda). Las prendas son difícil de reciclar de manera masiva debido a la diversidad de materiales que posee cada prenda, por eso es muy importante hacerlo en cada casa. Debemos saber que la industria textil está entre las 3 más contaminantes del planeta, sin contar con la cantidad de agua que se consume en la elaboración de ropa. Bolsas de plástico: son grandes contaminantes, se recomienda NO UTILIZARLAS, pero se pueden lavar, secar y depositarlas en una botella de gaseosa y acercarla a los puntos verdes para que sean llevadas a reciclar.

¿Qué importancia tiene para el medioambiente reciclar?

Dado el crecimiento de la población y la presión sobre los recursos naturales es de vital importancia reciclar y reutilizar, además es la única manera de hacer frente al cambio climático

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es una noción económica que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuya meta es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, y demás recursos naturales utilizados) perduren en la economía durante el mayor tiempo posible, y al mismo tiempo minimizar la generación de residuos.

¿En Argentina se emplea esta forma de reciclaje?

Argentina tiene políticas que apuntan a una economía circular pero aún falta mucho por recorrer. Recordemos que el tratamiento de los residuos depende década jurisdicción o departamento. En nuestro país, incluso en Mendoza, aún tenemos el grave problema de los basurales a cielo abierto, en muchos lugares ni siquiera se separan los residuos, la realidad está muy lejos de los paradigmas de la economía circular.

¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de reciclar?

Tips de buenas prácticas ambientales:

Rechazá lo que no necesitas (ejemplos: llevar tu bolsa en las compras, sustituir plástico por vidrio, no comprar de plástico de un solo uso).

Reducí tu consumo (a lo necesario): acercate también las ferias de ropa usada o lleva tu ropa a los roperos comunitarios.

Repará lo que ya tenés : intentá arreglar antes que comprar, además así estas dando trabajo a otras personas (costureras, técnicos de electrodomésticos ,zapateros, etc).

Reutilizá lo que no necesitás : dándole un segundo uso a las cosas, como la fabricación de macetas con envases de plástico; destinar ropa en desuso para la elaboración de mantas, botellas de plásticos para la elaboración de casas para perros, etc.

Reciclá lo que no podés reutiliza r: acercando estos elementos a los puntos verdes más cercanos.

Reincorporá al suelo los nutrientes: para ello las composteras familiares y comunales.

No tires basura en descampados o lotes vacíos, es tu responsabilidad depositarla en los lugares adecuados. Recordá, así como no tirás la basura dentro de tu casa, no lo hagas fuera de ella, ¡el planeta es de todos!

Es muy importante mencionar que todas éstas prácticas las podés hacer en tu casa y son posibles en el Valle de Uco.