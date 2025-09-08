Facebook X-twitter Youtube Instagram

Complejos internacionales: cómo está el Paso a Chile este lunes 8 de septiembre y en qué horarios se puede cruzar

Así lo informó Osvaldo Valle de alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado durante las 24 horas para el tránsito de cargas, ómnibus y vehículos particulares. Las autoridades informan que es obligatorio portar cadenas debido a las condiciones climáticas en la zona cordillerana.

Las temperaturas registradas en distintos puntos del corredor internacional son las siguientes: Uspallata presenta -3°C, Punta de Vacas -10°C, Puente del Inca -13°C y Las Cuevas -14°C. 

Por otro lado, el paso internacional Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con horario restringido de 9 a 18 horas.

