Comprar en SHELL LA CONSULTA es ahorro seguro, y la posibilidad de ganarte un JEEP RENEGADE

Además, la mejor atención, y muchos beneficios.

Comprar en SHELL LA CONSULTA es AHORRO ASEGURADO : esta estación de servicio siempre “rompe el mercado”, y se mantiene a la vanguardia en Valle de Uco en cuestión de los precios más convenientes. Además, compite en calidad, servicios, e infraestructura con las mejores estaciones SHELL del país.

No se debe olvidar que durante septiembre podés participar del sorteo de las 3 0 JEEP RENEGADE DE SHELL EN ARGENTINA.

Además, pagando con SHELL BOX tienes descuentos los días miércole, acumulas puntos, y duplicás chances en el sorteo.