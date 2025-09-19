Facebook X-twitter Youtube Instagram

Comprar en SHELL LA CONSULTA es ahorro seguro, y la posibilidad de ganarte un JEEP RENEGADE

Shell La Consulta.
Además, la mejor atención, y muchos beneficios.

Comprar en SHELL LA CONSULTA es AHORRO ASEGURADO: esta estación de servicio siempre “rompe el mercado”, y se mantiene a la vanguardia en Valle de Uco en cuestión de los precios más convenientes. Además, compite en calidad, servicios, e infraestructura con las mejores estaciones SHELL del país.

No se debe olvidar que durante septiembre podés participar del sorteo de las 30 JEEP RENEGADE DE SHELL EN ARGENTINA.

Además, pagando con SHELL BOX tienes descuentos los días miércole, acumulas puntos, y duplicás chances en el sorteo.

NO TE LO PODÉS PERDER!!!

