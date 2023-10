Compromiso ambiental de Laboratorio Ottaviani: los bidones de agua se reutilizaron como maceteros en un Jardín maternal

Además, se ofrece a los pacientes bolsas ecológicas, se ha reducido la cantidad de papel utilizando nuevas tecnologías, y el poco papel que se usa es ciento por ciento ecológico.

El Laboratorio Bioquímico Ottaviani apunta a la excelencia, el trato diferencial con los pacientes, y un compromiso sostenido y creciente con la comunidad y con el medioambiente. El Laboratorio ofrece servicios de análisis clínicos, bioquímicos, microbiológicos, hematológicos , entre otros, con equipos de última generación y personal altamente capacitado. Su misión es brindar resultados confiables y precisos, con rapidez y eficiencia, para contribuir al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.

Pero además de la excelencia en relación a lo profesional, Laboratorio Ottaviani viene implementando diferentes prácticas que apuntan al cuidado del Medioambiente, destacando el compromiso no solo con la comunidad, sino con las generaciones futuras.

Una de las acciones que se realizaron recientemente es la reutilización de los bidones de agua, que se convirtieron en hermosos maceteros de un Jardín Maternal. Al respecto, Mariano Ottaviani, quien está al frente del Laboratorio, nos cuenta que esta acción no es una acción aislada de la empresa, sino que tiene que ver con la esencia del Laboratorio. Mariano explica: “nuestra misión es cuidar la salud de las personas, y el compromiso con el Medioambiente es fundamental en eso, no solo para las personas que hoy son nuestros pacientes, sino para las generaciones futuras”.

Otras acciones que impactan en el cuidado del Ambiente son, por ejemplo, la oferta gratuita a los pacientes de bolsas ecológicas y reutilizables, fabricadas con algodón orgánico. También, la reducción en el gasto de papel ha sido una meta que sin duda suma no solo en cuidar el ambiente, sino además en la concientización, ya que las personas van asumiendo que “recibir los resultados de los análisis a través de un código QR o un mensaje de texto, no solo es mucho más cómodo, sino que también, contribuye a cuidar los árboles y generar menos residuos”. En la misma línea, el poco papel que se usa en el Laboratorio Ottaviani es papel 100% de fibra de caña de azúcar, que no utiliza fibra de árbol ni blanqueadores químicos.

Reducción de residuos: Al reutilizar bidones de agua en lugar de desecharlos, estamos reduciendo la cantidad de plástico que termina en vertederos o, peor aún, en la naturaleza. La reducción de residuos disminuye la contaminación y la acumulación de desechos plásticos.

Conservación de recursos: La producción de nuevos maceteros plásticos a partir de materias primas virgenes consume recursos naturales y energía. Al reutilizar bidones, tiene el objetivo de conservar estos recursos valiosos y reduciendo nuestra huella ecológica.

Promoción de la economía circular: La reutilización fomenta la economía circular, donde los productos se utilizan y reutilizan en lugar de desecharse. Dado a ello, crea oportunidades para empleos y negocios relacionados con la recolección, transformación y venta de maceteros reutilizados.

Conciencia medioambiental: Al difundir la idea de la reutilización de bidones de agua para maceteros, aumenta la conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta y reducir la contaminación por plásticos. Esto puede inspirar a más personas a adoptar prácticas sostenibles desde el hogar.

Estética y funcionalidad: Los maceteros hechos a partir de bidones de agua pueden ser creativos y estéticos, agregando un toque único a los espacios verdes. Además, su durabilidad garantiza que puedan ser utilizados durante mucho tiempo.

Estas iniciativas contribuyen a reducir el uso de plástico desechable y el impacto ambiental de su actividad, demostrando el compromiso con la preservación de los recursos naturales, y la salud de las personas y del planeta.