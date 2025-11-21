Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 21, 2025

Comunidad y escuela tenemos que empezar a hablar sobre esto: esta noche en LO QUE FALTABA, “una conversación necesaria”

Hoy desde las 20 horas, charlamos con el Prof. Juan Jofre, sobre las problemáticas que tienen nuestras infancias y adolescencias.

Con la seriedad necesaria y de la mano de un especialista en educación, Juan Jofre, intentaremos reflexionar sobre las diferentes problemáticas que viven los jóvenes.

La escuela, la comunidad, la salud mental, y todo lo que envuelve a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones complejas, se vuelven necesario revisarlas y analizarlas. Esta noche lo hacemos junto a nuestro especialista.

Mirá el streaming en vivo a través del siguiente canal de YouTube:https://youtube.com/@elcucodigital?si=dPJCJ8LVn0MW-zBX

