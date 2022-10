Con 109 años, viajó a Río Gallegos a festejar el Día de la Madre con su familia

En este Día de la Madre hay muchas historias de vida que conmueven, y es el caso de Edumiña Ojeda, que con 109 años viajó casi 2 mil kilómetros para pasarlo con su familia en Río Gallegos.

Ella vive en Osorno, Chile, y constantemente viene a la ciudad para visitar a su hija -de 88 años- y a sus nietos y bisnietos. “Mi abuela va y viene, por ahí se queda más tiempo y por ahí menos. Por ejemplo, vino hace un mes y ahora volvió”, dijo una de sus nietas en diálogo con el diario TiempoSur.

Su bisnieto, José, explicó que no había tomado conciencia de lo importante que es tener un familiar tan longevo, porque era algo normal para él. “Yo no le daba la magnitud porque la tenía y alguien conocido me dijo que le generaba mariposas en la panza, porque estar al lado de una mujer tan longeva era creer o reventar”.

Por su parte, la nieta de Edumiña le contó a TiempoSur que para estar llegando a los 110 años su abuela “está re bien”, dijo que “es como una bendición porque ella camina sola, sin bastón, sin que nadie la lleve, ella se viste sola, es independiente”.

Además, contó que festejaron con un asado con toda la familia, más de 25 personas estuvieron presentes, nietos, bisnietos y hasta tataranietos.

